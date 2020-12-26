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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. طرق للتعامل مع مريض كورونا في المنزل.. توقعات الأبراج العاطفية لـ 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:01 م
كورونا
كورونا
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها:

يختبر علماء بريطانيون عقارًا جديدًا يمكن أن يمنع من التعرض للإصابة بـ فيروس كورونا، حيث أفاد الخبراء بأنه يمكن أن ينقذ أرواحًا كثيرة من الإصابة بكوفيد 19، وذلك وفقا لما نشر في  theguardian البريطانية.

توقعات أبراج 2021 من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام بالأخص مع اقتراب انتهاء 2020 وبداية عام جديد، لذا كشف خبير الأبراج أحمد شاهين، في تصريحات لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات الأبراج على الصعيد العاطفي خلال 2021..

لبن الأم السرسوب، العلاج المحتمل لمحاربة فيروس كورونا إليكم السبب،اجرت الباحثة ريبيكا باول، ومقرها مدينة نيورك دراسة على لبن حليب آلام اشتركت فيها أكثر من 1000 امرأة في مدينة نيويورك، للتبرع بحليب الأم لإجراء بحث يهدف إلى اكتشاف علاقة غريبة ، علاقة بين حليب الأم وعلاج فيروس كورونا .

وصفة لمنع نمو الشعر فى الوجه، يلجأ الكثير من الناس إلى طرق لإزالة الشعر الزائد مثل العلاج بالليزر، يمكن أن يكون هناك بعض العلاجات الطبيعية للعلاج. 

صرح وزير التعليم العالي ان حالات كورونا في المنازل اكثر من بكثير من اللاتي تم رصدها، وهو ما يزيد من المخاوف حول انتشار كثيف للموجة الثانية من فيروس كورونا، أو التعامل مع الموقف عندما يظهر على أحد أفراد الأسرة أعراض فيروس كورونا .

يمكن إيجاد العديد من افكار منزلية لتزيين المنزل دون تكلف مبالغ باهظة، أو الإحتياج إلى طلب المساعدة من احد، ويمكن تحقيق بأبسط التكاليف وبعض الأفكار المميزة، والتي يمكنها ان تضيف البهجة على منزلك، ومن أهمها:



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