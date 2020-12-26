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أخبار العالم

رغم سريانها.. المخالفات تمنع إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة في السعودية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقى
شدد المرور السعودي على وجوب التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات النظامية فيما يخص إصدار وثائق المركبات أو قائديها، أو تجديدها، أو إصدار «بدل فاقد»، أو نقل المركبة ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات سداد المخالفات المرورية المسجلة على الشخص المستفيد.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية لا يمكن للمستفيد إنهاء إجراءات أي معاملة تخص وثائقه المرورية أو وثائق مركبته، إلا بعد سداد مخالفاته المرورية، باستثناء ما أعلنه «المرور السعودي» في وقت سابق بأن وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنعه من نقل ملكيتها إلى شخص آخر، ولكن يشترط خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية لإتمام ذلك.

وكشف «المرور السعودي» أنه لا يمكن إصدار «بدل فاقد» لرخصة القيادة الخاصة بمالك المركبة دون سداد المخالفات، حتى وإن كانت رخصته سارية المفعول، إذ إن السداد شرط لإتمام هذا الإجراء.

وفي حالة تراكم المخالفات على مالك المركبة، أفاد «المرور» بأنه لا توجد طريقة لسدادها عن طريق «التقسيط» ولكن يمكن للشخص المستفيد سداد كل مخالفة بالرقم الخاص بها.

أما فيما يخص قيمة رسوم «بدال تالف» أو «بدل فاقد»، فإنها تبلغ 100 ريال لجميع أنواع رخص القيادة، وهي: (رخصة قيادة خاصة، رخصة قيادة عامة، رخصة قيادة مركبات أشغال عامة، رخصة قيادة دراجة آلية، تصريح قيادة مؤقت).

يذكر أن خطوات إصدار «بدل فاقد» لرخصة القيادة هي: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.

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