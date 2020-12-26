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اقتصاد

الروبل الروسي يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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وكالات
ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة أمس الجمعة، إذ تخطى مستوى 90 مقابل اليورو بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تملكها.
 
وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 73.65، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت لكنه ما زال يتداول بعيدا عن مستويات قرب 61 المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا.

ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2 بالمئة إلى 89.91.

واستعاد الروبل مكاسبه هذا الأسبوع بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه.
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