تنفيذ مشروعات مياه بـ 2 مليار.. 68 مدرسة جديدة.. وممشى سياحي عالمي في الجيزة

شهدت محافظة الجيزة على مدار عام 2020، العديد من الأحداث والإنجازات في مختلف القطاعات على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، والتي تهدف جميعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهى المشروعات التي اعتبرها أهالي الجيزة تسببت في نقلة كبيرة في مستوى الخدمات سواء في الصحة أو التعليم أو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية.





ورغم أن عام 2020 كان مختلفا عن أي عام آخر نتيجة جائحة فيروس كورونا وما سببه من غلق في العديد من البلدان وما كبده من خسائر للاقتصاد، فإن محافظة الجيزة شهدت بالتزامن مع تلك الجائحة استمرار العمل في جميع المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة، تزامنا مع عمليات تعقيم واسعة في مختلف المؤسسات الحكومية والشوارع للحد من انتشار الفيروس.





68 مدرسة جديدة بتكلفة 601 مليون جنيه

ففي التعليم شهدت محافظة الجيزة مع بداية العام الدراسي الجاري والذي بدأ شهر أكتوبر الماضي دخول 68 مدرسة جديدة على مستوى أحياء ومراكز المحافظة، مع تنفيذ توسعات بعدد من المدارس بتكلفة 601 مليون جنيه.





وشملت مشروعات المدارس الجديدة التي تم تنفيذها بمحافظة الجيزة تنفيذ 35 مدرسة بقرى مراكز المحافظة إضافةً إلى تنفيذ أعمال الصيانة لدورات المياه والنوافذ والإنارة والأبواب والديسكات لكافة المدارس على مستوى المحافظة.





مشروعات مياه بتكلفة 2 مليار جنيه

وفي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي شهدت محافظة الجيزة تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب على مستوى المحافظة، بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه، لحل مشكلة نقص المياه ببعض المناطق نتيجة البناء العشوائى بها، والتي سيتم الانتهاء.





وتشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80/160 ألف م3/يوم، على مرحلتين، لتدعيم المحطة القائمة، ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40/80 ألف م3/يوم، لتغذية مدينة ومركز منشأة القناطر، بدلًا من الآبار القائمة بالمدينة، ومحطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3/يوم، لتغذية المدينة، بدلًا من أخذ المياه من محطة مياه البدرشين، التى كانت تغذى المدينة، مما سيوفر المياه للمناطق المُغذاة من محطة مياه البدرشين، ومحطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة إمبابة بطاقة 30 ألف م3/يوم، وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف م3/يوم.





وانتهت المحافظة من تنفيذ توسعات محطة مياه الصف بطاقة 51 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وتم التشغيل فى شهر يناير 2017، وتوسعات محطة مياه العياط، بطاقة 51 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وتوسعات محطة مياه إمبابة، بطاقة 400 ألف م3/يوم، على مرحلتين، ومن المقرر أن تغذى فيصل والمناطق المحيطة بها (بعد الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أوسيم)، وجارٍ استبدال الطلمبات بالمرحلة الثانية بإمبابة، ومن المقرر توريدها نهاية شهر أغسطس الجارى.





أكثر من 190 ألف طلب تصالح





وفي ملف التصالح في مخالفات البناء، احتلت محافظة الجيزة مكانة متقدمة في تلقي طلبات التصالح وفقا لآخر إحصائية أعلنتها محافظة الجيزة، وهو ما أكده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تلقت اكثر من 190 ألف طلب تصالح بتكلفة قاربت مليار ونصف المليار جنيه في مختلف أنحاء المحافظة.

وللتسهيل على المواطنين في ملف تلقي طلبات التصالح، وجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة بضرورة التأكد من ميكنة طلبات التصالح على أجهزة الحاسب الآلي أولا بأول في جميع المراكز التكنولوجية ومكاتب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن تلك الميكنة تحافظ على طلبات التصالح من الفقد، وضرورة تفعيل دور لجان البت بالشكل الأمثل لسرعة الفحص والبت في الطلبات المقدمة من المواطنين بأسرع وقت ممكن.

إزالة 55 ألف حالة بناء مخالف





كما شهدت محافظة الجيزة حملات مكثفة في مختلف الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة، بعد رصد أعمال بناء مخالف على مستوى المحافظة تجاوزت الـ 177 ألف حالة تعدي وبناء مخالف، تمكنت اجهزة المحافظة من إزالة أكثر من 55 ألف حالة بناء مخالف منهم على مدار عامين.

ممشى سياحي بالمريوطية بـ200 مليون جنيه

وشهدت منطقة المريوطية أعمال تطوير واسعة، وتحويل مسار الترعة من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضاري إلى كورنيش سياحي جمالي يليق بالمكانة المهمة للمنطقة باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة وتماشيًا مع أعمال التطوير بالجيزة، والإنتهاء من تغطية 200 متر من الترعة للاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية تتبع أحدث النظم الحديثة للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة كان يعاني منها المواطن على مدار سنوات.

ووفقًا لما أعلنته محافظة الجيزة فإن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير ترعة المريوطية وتحويلها إلى متنفس حضاري وممشى سياحي يليق بمكانة المحافظة التاريخية، وخط سير السياح ضمن مشروع تطوير منطقة الهرم والمتحف المصري الكبير، بلغت التكلفة الإجمالي لتطوير المريوطية 200 مليون جنيه، وفقا لما أكده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



