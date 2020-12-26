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مدير متحف أيمحتب يوضح طريقة اكتشاف الآثار تحت الأرض.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
مدير متحف ايمحتب
مدير متحف ايمحتب
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نورهان رأفت
شرح ممدوح فاروق ، مدير متحف "ايمحتب " بسقارة" ، طريقة العثورة على الاكتشافات الأثرية ، في باطن الأرض ، موضحا أن أولى الخطوات التي يتبعها العلماء ، ترتكز على البحث العلمي ، والذي يبحث فيما إذا كان هناك علماء ، بحثوا في هذه المنطقة ، من قبل ،  أم لا .

وأكمل ممدوح فاروق ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "ًصدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الاكتشاف يعتمد على ربط المنطقة بالآثار القريبة منها ، من خلال الاطلاع على الشواهد الأثرية ، مثل جزء من تمثال ، أو الكؤوس الفرعونية .

وتابع : هناك أجهزة "رادار" تقوم بعمل بحث في أعماق الأرض ، واكتشاف أماكن الثغرات الأرضية ، ومن بعد ذلك يتم إزالة طبقة الرمال الأولية 

ولفت مدير متحف "إيمحتب" إلى أن بعثة "سقارة" 2020 ، كانت مصرية بالكامل ، وتم أكتشاف توابيت للكهنة والملوك بالأسرة 26 الفرعونية ، على أعماق تتراوح بين 10 و12 متر .

وأشار إلى أن فكرة "الخبيئة" ، فكرة متأصلة للجثث ، عند الفراعنة القدماء ، معقبا : "2020 كانت مهمة جدا في اكتشافتنا وخير لمصر" .

وأوضح أن "سقارة " ما زالت تخبئ الكثير من آثارها ، في أعماقها ، والتي لم يتم اكتشافها بعد .  

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