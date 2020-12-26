اقتصاد الإمارات.. 657 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 657 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 165 مبايعة بقيمة 429.05 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 108.54 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 320.5 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.





وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة الممزر بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيرًا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.





وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.





وسجلت الرهونات قيمة قدرها 193.68 مليون درهم منها 15 رهن أراضي بقيمة 71.59 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 122.09 مليون درهم وكان أهمها في منطقة القوز الثالثة بقيمة 53 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 48 مليون درهم.





وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 35.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.