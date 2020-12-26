مفاجآت الكريسماس.. زيادة رواتب المعلمين وصرف باقي العلاوات الخمس

أسبوع واحد يفصل المعلمين وأصحاب المعاشات عن زيادة رواتبهم، حيث من المقرر أن يشهد يناير 2021 تطبيق الزيادة الجديدة لرواتب المدرسين وفقًا لقانون تحسين رواتب المعلمين ، إلى جانب صرف معاشات يناير والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس، لتكتمل فرحة المعلمين وأصحاب المعاشات برأس السنة الجديدة.



زيادة رواتب المعلمين وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مطلع الشهر الماضي، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، كما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يناير 2021.

ووفقا للقانون الجديد، يتراوح متوسط الزيادات الشهرية بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.





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كما تضمن القانون العديد من المزايا والمنح كالآتي:

- زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، بما يتراوح بين 75 جنيهًا و180 جنيهًا

- منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتراوح بين 140 جنيهًا و185 جنيهًا

- منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بمتوسط شهري يتراوح بين 65 جنيهًا و155 جنيهًا

- إقرار حافز إدارة مدرسية 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا للوكيل شهريًا





المعاشات والعلاوات الخمس



