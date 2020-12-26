مفاجآت الكريسماس.. زيادة رواتب المعلمين وصرف باقي العلاوات الخمس

أسبوع واحد يفصل المعلمين وأصحاب المعاشات عن زيادة رواتبهم، حيث من المقرر أن يشهد يناير 2021 تطبيق الزيادة الجديدة لرواتب المدرسين وفقًا لقانون تحسين رواتب المعلمين، إلى جانب صرف معاشات يناير والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس، لتكتمل فرحة المعلمين وأصحاب المعاشات برأس السنة الجديدة.
زيادة رواتب المعلمين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مطلع الشهر الماضي، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، كما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يناير 2021.
ووفقا للقانون الجديد، يتراوح متوسط الزيادات الشهرية بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
كما تضمن القانون العديد من المزايا والمنح كالآتي:
- زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، بما يتراوح بين 75 جنيهًا و180 جنيهًا
- منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتراوح بين 140 جنيهًا و185 جنيهًا
- منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بمتوسط شهري يتراوح بين 65 جنيهًا و155 جنيهًا
- إقرار حافز إدارة مدرسية 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا للوكيل شهريًا
المعاشات والعلاوات الخمس
اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه، وفقا للواء جمال عوض رئيس الهيئة.
وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات إضافةً إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.
ويحق لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.