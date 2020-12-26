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فن

بالأبيض.. سالى فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الشيف سالي فؤاد متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عن إعجابهم في التعليقات.


وعلقت سالى فؤاد على الصورة قائلة: "صباح الخير".


وتألقت سالي فؤاد ببلوزة باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.


وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وتسريحة مموجة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.


وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، لتبرز جمالها.


ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بالتزين بارتداء سلسلة من اللؤلؤ مع حلق بنفس الشكل.


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