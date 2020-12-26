بجانب شجرة الكريسماس.. فهرية أفجان تفاجئ متابعيها بصور رومانسية مع زوجها

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها بوراك، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ناعمة وأنيقة بجانب شجرة الكريسماس، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.
وارتدت فهرية أفجان توب اوف شولدر باللون النحاسي من القطيفة بأكمام طويلة، وهو ما أبرز ن رقتها وأنوثتها بشكل كبير.
ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت فهرية إفجان إطلالتها بالمكياج، حيث اكتفت باللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا لتبرز جمال عينيها.
ولم تتكلف فهرية إفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة تبرز فيها أنوثتها.
ولدت الممثلة التركية فخرية إفجان، والتي هي من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل و أب تركي من نازحي مدينة كافالا.
ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.
وصورت أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
وفي العام نفسه، قدمت فهرية إفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم "أنت منزلي"، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret و Cennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل طائر النمنمة عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم العشق يشبهك مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.
وقامت فهرية إفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..