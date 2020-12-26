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أخبار البلد

وفد من السكة الحديد يزور العاملين بورش الفرز لبحث متطلباتهم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
وفد السكة الحديد
وفد السكة الحديد
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حمادة خطاب
قام صباح اليوم وفد من إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لسكك حديد مصر، بعمل زيارة ميدانية لورش الفرز، لتفقّد أحوال العاملين والتعرف على مطالبهم لعرضها وبحث وتنفيذ منها ما هو في صالح العمل والعاملين.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنه أثناء الزيارة، عرض العاملين ملاحظاتهم الخاصة ببيئة العمل المحيطة، مع عرضهم لطلباتهم، وكانت الاستجابة الفورية من المسئولين بالورشة لبعض المشاكل الخاصة ببعض العاملين، الأمر الذي لاقى ترحابا واسعا وخلق أجواء أسرية من شأنها الارتقاء بمستوى العمل، وهو أحد الأهداف المرجوة من تفعيل التواصل بين الإدارة والعاملين بالمرفق.

يأتي ذلك في إطار ما تنتهجه الهيئة مؤخرًا من سياسة قائمة على التواصل الفعّال مع العاملين، لبحث احتياجاتهم ومتطلباتهم الفنية والمالية والإدارية في كل نقاط العمل المختلفة بالهيئة، وفق بيان الهيئة.
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