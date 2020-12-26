للمرة الثانية.. منتخب النسائية يواجه لبنان وديا اليوم

يواجه اليوم السبت منتخب مصر للكرة النسائية نظيره منتخب لبنان في اللقاء الودي الثاني المقرر إقامته على استاد بتروسبورت في الثانية ظهرا في ختام المعسكر المغلق لحفيدات الفراعنة استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم.





وقام أحمد رمضان المدير الفني باستدعاء خمس لاعبات للانضمام للمعسكر هن فريدة أمير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب خمس لاعبات للإصابة بفيروس كورونا.





وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم عزلهن حفاظا على سلامة باقي اللاعبات.





وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ويسعى الجهاز أحمد رمضان المدير الفني لتقدم مباراة قوية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.





وقام الجهاز الفني بعلاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية خلال التدريبات وركز علي النواحي الهجومية وإنهاء الهجمات بشكل سليم وترجمتها لأهداف.





كما أدى منتخب لبنان مرانه الأخير استعدادا للقاء تحت قيادة هاغوب بمرجيان.

