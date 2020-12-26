آخرها كورونا.. مسن سعودي يروي قصته مع لقاحات الأوبئة منذ نصف قرن تقريبا

بثت وزارة الصحة السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لأحد كبار السن السعوديين يروى فيها قصته مع لقاحات الأوبئة المختلفة منذ نصف قرن تقريبا.









وقال المسن السعودي: "حصلت قبل نصف قرن تقريبا على لقاح الجدري، وتمر الأيام وأحصل الآن على لقاح "كوفيد 19".









وأضاف: "أخذت اليوم لقاح كورونا وقبل 55 عاما حصلت على لقاح الجدري، لكن الآن هناك طرق مبتكرة للحصول على اللقاحات".









وتابع: "حملت تطبيق صحتي، وقمت بتسجيل جميع بياناتي وانتظرت وقتًا وجيزًا، ثم تلقيت اتصالًا من وزارة الصحة وأفادوني بالتوجه إلى المركز المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا".









وواصل كلامه قائلا: "بمجرد دخولي بوابة المركز استقبلوني بالترحيب إلى أن أخذت الجرعة الأولى من اللقاح والحمد لله، لم أشعر بأي أعراض أو ألم".







