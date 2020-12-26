ننشر جداول حصص الأسبوع الحادي عشر على قناة مدرستنا التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع الحادي عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الجداول المعلنة تخص الحصص التي سيتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد ٢٧ ديسمبر حتى السبت ٢ يناير ٢٠٢٠.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن لمن يهمه الامر ، متابعة قناة مدرستنا التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦







