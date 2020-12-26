بمشاركة أكثر من 300 عالم بأمريكا وكندا واليابان.. مؤتمر رابطة علماء مصر

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرًا عن المؤتمر الـ47 لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، كشف خلاله، عن اهتمام وتطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا، حيث أُقيم المؤتمر في جامعة بنها هذا العام؛ مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه تم اجتماع أكثر من 150 عالما مصريا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع 160 عالما في كندا، إلى جانب مجموعة من العلماء في اليابان، وهم في كل التخصصات العلمية المختلفة؛ لتبادل الخبرات والاستفادة من التطور الذي يحدث في العالم كله على مختلف الأصعدة.





وتابع الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أنه تم عرض أوراق بحثية وعلمية بآخر ما توصل إليه العلم في تطوير العملية التعليمية، مؤكدا أن الجامعة تهتم بالانفتاح على العالم والأبحاث الجديدة.





من جانبه، أشار رئيس جامعة بنها، إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تناقش العديد من التحديات والفرص التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر في ظل الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل منظومة التعليم، والتوظيف وريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن الأوراق العلمية التي ستتم مناقشتها ستقدم أفكار وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



