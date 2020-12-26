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برلمان

برلماني: المستشار لاشين إبراهيم من خيرة رجال القضاء.. وكورونا تخطف أجمل ما فينا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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يوسف سامح
نعى النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وفاته المنية أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: إن كورونا تخطف أجمل ما فينا، ولا نرى منها خيرا أبدا، فإما أنها تخطف الأرواح أو تقطع الأرزاق، وتباعد بين الأحبة والأقارب.

وقال النائب إن هذا الفيروس اللعين، المنتشر كالنار في الهشيم علينا أن نقضي عليه ونحاربه، ولا نملك من وسائل الحرب الآن سوى الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة في جميع تعاملاتنا اليومية، وأن نستجيب لنداءات الحكومة حتى لا نضطرها إلى الإغلاق وحظر التجوال مرة أخري، لما يسببه ذلك من تأثير اقتصادي واجتماعي كبير.

وطالب النائب جموع الشعب المصري بالحذر التام حتى يتم تعميم اللقاح على جميع فئات الشعب ووقتها نتنفس بحرية ونتجمع كما كنا، وإلى حين أن يتم ذلك علينا بالالتزام التام.

وقد شيع أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها جثمان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس بعد أداء صلاة الجنازة عليه أمام مسجده بالقرية.

وتقدم مراسم الدفن، اللواءان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفخر العربى مدير أمن القليوبية، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كانت أسرة الفقيد وأقاربه بالقليوبية وببنها أعلنوا وفاة المستشار لاشين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبوا: «إن لله وإن إليه راجعون المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في ذمه الله متأثرا بفيروس كورونا".

وأعلنت الأسرة دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها عقب الإعلان عن وفاته، اليوم، متأثرا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

وتخرج لاشين إبراهيم من كلية الحقوق عام 1980 وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا الهامة.

انتقل لاشين للعمل بنيابة النقض حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017، تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.

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