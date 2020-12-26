تفاصيل انفجار ناشفيل الأمريكية.. إطلاق نار فى برلين وإصابة 4 أشخاص.. و3 تفجيرات في كابول.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات اليوم

"الوطن": انفجار ناشفيل كان عملا متعمدا

"الاتحاد": سفينة شحن تجارية ترتطم بلغم حوثي جنوبي البحر الأحمر

"الخليج": ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين

"الإمارات اليوم": إصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمنطقة غرب برلين









اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، السبت، بالعديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك إعلان السلطات المحلية في ولاية تينيسي الأمريكية أن انفجارا وقع في وقت مبكر من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي) في يوم عيد الميلاد بوسط مدينة ناشفيل، مشيرة إلى أنها "واقعة تفجير متعمد" وأن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.









وذكرت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن الشرطة أفادت بأن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة نجم على ما يبدو عن انفجار سيارة وصادف رجال الشرطة السيارة في ساعات ما قبل الفجر وكان بها تسجيل يفيد بأنها ستنفجر في غضون 15 دقيقة.









وتمكنت الشرطة من إجلاء أشخاص كانوا قريبين قبل انفجار السيارة على الرغم من إصابة شرطي واحد على الأقل مع شخصين آخرين.









وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ومن بينها شبكة "سي بي إس"، أن الشرطة عثرت على ما يبدو أنه رفات بشرية بالقرب من موقع الانفجار، نقلًا عن مصادر إنفاذ القانون.









وتدخلت الوكالات الاتحادية لقيادة التحقيق وطلبت من المواطنين تقديم أي أدلة لكشف ملابسات الانفجار. وحتى الآن لم ترد أي إشارات حول الدوافع وراء التفجير.









وقال ماثيو فوستر، من مكتب التحقيقات الاتحادي، إن الانفجار كان "حدثا مأساويا في يوم عيد الميلاد". وأكد أن فريقه "يسخر كل إمكانياته في البحث عن المسؤول عما حدث هنا اليوم".









وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأنهم شعروا باهتزاز المباني وشاهدوا سيارات مشتعلة نتيجة الانفجار الأول. ولحقت أضرار بالغة بالعديد من المباني في المنطقة.









وقالت إدارة شرطة مترو ناشفيل في وقت سابق إنه "يبدو أنه عمل متعمد. أجهزة إنفاذ القانون أغلقت شوارع وسط المدينة، حيث تستمر التحقيقات".





وأظهرت صور فوتوغرافية ولقطات مصورة من موقع الحادث أضرارا جسيمة لحقت بمبانٍ قريبة وسيارات متوقفة، تمتد لعدد من الشوارع من نقطة الانفجار.











وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وأفراد مجلس وزرائه تم إطلاعهم على الوضع.









وأكدت "الإمارات اليوم" أن الشرطة الألمانية أفادت بأن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجراح، جراء إطلاق نار في منطقة "كروزبرج" غرب برلين صباح اليوم، السبت.











وهرب المهاجمون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم من الموقع.









ويجري رجال الشرطة عمليات بحث في المنطقة، التي تقع بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، سيرا على الأقدام وعلى متن مروحية.









وتم العثور على ثلاثة من المصابين على أحد الطرق، وتم انتشال الرابع من قناة بالمنطقة.









ولا توجد معلومات لدى الشرطة عن مرتكبى الحادث.









وأفادت "الخليج" بانفجار ثلاث «قنابل لاصقة» بشكل منفصل في كابول، السبت، أسفر عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين.









وقتل الشرطيان عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز للصحفيين.









وقال إن مدنيًا أصيب كذلك بجروح جرّاء الانفجار.









وأشار المصدر ذاته إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول.









وتحدّث عن انفجار ثالث في المدينة لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.









وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.









وأفادت "الاتحاد" بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد أن لغمًا بحريًا زرعته ميليشيات الحوثي ارتطم بسفينة شحن تجارية جنوبي البحر الأحمر، دون وقوع خسائر بشرية، بينما تعيش منطقة العدين غضبًا قبليًا على الميليشيات الانقلابية إثر ضرب مشرف حوثي سيدة حاملًا حتى فارقت الحياة أمام أطفالها الأربعة.









وقال التحالف إن أضرارًا طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، مؤكدًا أن الحوثيين يواصلون زراعة الألغام جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.









وكانت سفينة تجارية تعرضت في نوفمبر الماضي لأضرار جراء إحباط عمل إرهابي دبرته جماعة الحوثي قبالة سواحل السعودية في البحر الأحمر. وأعلن التحالف حينها تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر، موضحًا أن شظايا الزورق ألحقت أضرارًا طفيفة بالسفينة التجارية المذكورة.









وقصفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في هيلان بمديرية صرواح ومديرية مدغل في حافظة مأرب، وهي المحافظة التي تشهد مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارات أخرى استهدفت تحركات الميليشيات في مديرية ناصع بمحافظة البيضاء.









على صعيد آخر، ارتكب مشرف في ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية العدين في محافظة «إب» يدعى أبو بشار الشبيبي، جريمة إرهابية نكراء بإقدامه على اقتحام منزل المواطن محمد مقبل العشاري في غيابه، والاعتداء بالضرب على زوجته الحامل حتى فارقت الحياة أمام أولادها الأربعة.