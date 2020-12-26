استشارى البكتيريا والمناعة: اللقاح الصيني هو الأكثر فعالية لمقاومة الفيروس مقارنة بمنتج فايزر.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، إن الصين أكدت أن اللقاح الصينى مناسب للفيروس لحين استكمال الدراسات على السلالات الجديدة بالإضافة إلى أنه ليس لديه أى أعراض جانبية.

كما أوضحت عبدالوهاب خلال لقائها على قناة ten، أن فيروس كورونا هو ميت سواء كان سلالة قديمة أو متحورة وأن اللقاح يقلل من مستوى الأعراض لكن لا يمنع الإصابه بالفيروس، مؤكدة أن اللقاح يعمل على تمهيد الجهاز المناعى لاستقبال الفيروس.





أشارت، أن اللقاح الصينى ليس له ضرر على الإنسان ولكن انتشرت الأقاويل أن لقاح فايزر هو المشتبه له الوفاة، موضحة أن لقاح فايزر يحتاج إلى نقل فى ثلاجات خاصة (-70) وفترة صلاحيته تتراوح من 9-10 أيام حتى وصوله إلينا.





لفتت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، إلى أن لقاح فايزر يحتاج إلى إجراءات خاصة، كما أنه يعتمد على تقنية الهندسة الوراثية التى لها أثرها على المدى البعيد، مؤكدة أن اللقاح الصينى هو الأكثر فعالية لمقاومة فيروس كورونا.