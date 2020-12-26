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رياضة

الفريق يعاني من أزمة مالية.. كوتينيو يضع برشلونة في ورطة جديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
كوتينيو
كوتينيو
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محمد السعيد
يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة جديدة بسبب نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة سيضطر إلى دفع 20 مليون يورو إضافية لنادي ليفربول، حال مشاركة كوتينيو في 10 مباريات أخرى خلال الموسم الحالي.

ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية طاحنة، حيث فشل النادي الكتالوني في إجراء أي صفقات قوية خلال الصيف الماضي بسبب الأزمة الإقصادية.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو في شتاء 2017 قادما من ليفربول، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ البلوجرانا.

مستوى كوتينيو مع برشلونة كان كارثيا خلال أول  6 أشهر مع برشلونة مقارنة بقيمة صفقته، حيث شارك في 22 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

في الموسم التالي شارك كوتينو مع برشلونة في 42 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا فقط، لتتم إعارته موسم 2019 - 2020 إلى بايرن ميونخ.

وخاض كوتينيو 38 مباراة مع بايرن ميونخ سجل خلالها 11 هدفا أيضا، ليعود إلى برشلونة مجددا هذا الموسم.

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 10 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين.
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