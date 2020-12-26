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رياضة

المصري البورسعيدي ضيفا على المقاصة بالدوري الممتاز

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
المصري
المصري
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عبدالله هشام
يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا ثقيلا على  منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز . 

ويسعي فريق المصري البورسعيدي لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز علي فريق اسوان الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد . 

وبنفس الطموح يدخل فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني المباراة بعد الفوز علي طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف الجولة الماضية بينما هزم أمام الأهلي وانبي 

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الـ  14 برصيد 3 نقاط .
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