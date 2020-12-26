ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشباب والرياضة تتوسع في تنفيذ برنامج "مشواري" بالمدارس الفنية بالبحيرة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
برنامج مشواري
برنامج "مشواري"
Advertisements
ريهام بكير
تتوسع وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب) في تنفيذ فعاليات برنامج مشواري (مكون المشورة المهنية – اكتسب مهاراتك) المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وذلك في المدارس الفنية بمحافظة البحيرة. 

وفى هذا السياق، افتتحت تدريبات مشروع مشواري بمدارس مركز كفر الدوار (مدرسة التجارة بنات) بالتعاون مع ادارة كفر الدوار التعليمية يوم السبت 19 ديسمبر الجارى، ومدارس مركز الدلنجات (المدرسة العسكرية الزراعية) بالتعاون مع ادارة الدلنجات التعليمية وذلك يوم الاحد 20 ديسمبر الجاري، على ان يتم التوسع في تنفيذ التدريبات داخل 14 مركز ادارى يضم ٨٦ مركز شباب ومدرسة وتستمر الفعاليات لمدة 5 شهور. 

وجدير بالذكر، أن هذه التدريبات تهدف الى اكساب طلبة المدارس مهارات اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية حل ومواجهة مشكلاتهم، وامدادهم بمهارات سوق العمل، واطلاعهم على المشروعات والبرامج التدريبية المعتمدة التي يتم تقديمها كمنح تدريبية مجانية من وزارة الشباب والرياضة وعدد من المنظمات الدولية علاوة على التنسيق مع المسئولين بالمدارس لاستمرار التدريبات واستفادة الطلاب من كافة الدورات والمنح التدريبية المقدمة للنشء والشباب.
الشباب والرياضة تتوسع في تنفيذ برنامج "مشواري" بالمدارس الفنية بالبحيرة
الشباب والرياضة تتوسع في تنفيذ برنامج "مشواري" بالمدارس الفنية بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزارة الرياضة تنفذ برنامج مشواري لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالبحيرة

محافظ شمال سيناء يشيد بـ الهلال الأحمر واليونيسف: داعمان قويان في عدة مجالات

"الشباب والرياضة" تنفذ ورش تدريبية حرفية للفتيات بالوادي الجديد "صور"

وزير الشباب يوجه بالبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي المتعلق بأساسيات هندسة الفضاء

الشباب والرياضة تطلق مبادرة لا للتحرش فى 4 محافظات بالصعيد

ترشيحاتنا

ننشر جداول حصص الأسبوع الحادي عشر على قناة مدرستنا التعليمية

كيف تنجو من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟.. استشاري تغذية تجيب

مفاجآت الكريسماس.. زيادة رواتب المعلمين وصرف باقي العلاوات الخمس

شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآن

لا نجبر أحدا على البقاء.. كلوب يطلق 5 قذائف نارية بشأن أزمة محمد صلاح

الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال ساعات

Advertisements

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

لا نجبر أحدا على البقاء.. كلوب يطلق 5 قذائف نارية بشأن أزمة محمد صلاح

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

رحيل مصطفى محمد مرفوض وهذه كواليس مستحقات ساسي.. أبرز تصريحات أيمن يونس

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

الفريق يعاني من أزمة مالية.. كوتينيو يضع برشلونة في ورطة جديدة

لا أرى سببا لترك ليفربول حاليا سوى الطقس.. كلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

أجمل 5 سنين في حياتي ... محمد عواد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

الخطيب يغادر إلى الإمارات لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط

التوأم فضل رحيل رفعت.. محمد مصيلحي: سيسه كان رغبة حسام حسن الوحيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور