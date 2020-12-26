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رياضة

البطلة الكفيفة.. ملك محمد تصرخ من التنمر وتستنجد بـ نمبر وان لحل أزمتها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
ملك محمد، البطلة
ملك محمد، البطلة المصرية في رياضة السباحة للمكفوفين
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عبدالله هشام
تحدثت ملك محمد، البطلة المصرية في رياضة السباحة للمكفوفين، والتي حققت المركز الأول على الجمهورية لمدة عامين على التوالي عن حلمها وأمنيتها في الفترة المقبلة.

   
وقالت ملك محمد، خلال استضافتها في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إنها تمتلك طموحا وأحلاما كبيرة وتسعى لتكون إعلامية أو ممثلة أو كاتبة في المستقبل، بالإضافة للتفوق في رياضة السباحة.


وأضافت ملك محمد، في تصريحاتها، أنها عشقت السباحة منذ الصغر وازدادت حبا لهذه الرياضة بسبب مدرب السباحة الخاص بها.

 
وأعربت عن تمنياتها أن يتم عمل مسلسل أو فيلم يحكي عن قصتها بسبب المضايقات والتنمر الذي تتعرض له وحتى لا يسخر أحد منها بعد ذلك.


وتابعت: "أتمنى أن أظهر بأحد البرامج التليفزيونية مع إسعاد يونس ومنى الشاذلي، وأن أقوم بالتمثيل مع دنيا سمير غانم".
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