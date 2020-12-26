ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. تسجيل أول حالة عربيًا بسلالة كوفيد 19 الجديدة.. والقلق من الفيروس المتحور يسيطر على العالم.. الأبرز في صحف السعودية

تركي آل الشيخ: أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech

تهديدات بعودة القتال.. والجيش الوطني الليبي يتوعد تركيا

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار غرب برلين

للأشخاص فوق 60 عامًا

روسيا توافق على استخدام لقاح «سبوتنيك في»

إصابة فرنسي بسلالة فيروس كورونا الجديدة

إسرائيل تقصف أهدافًا لـ«حماس» في غزة ردًا على إطلاق صواريخ









تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، والتي تصدرها موضوع تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاح فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى موضوعات أخرى.









وقالت صحيفة "عكاظ": "تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح «كوفيد-19» التي تنفذها وزارة الصحة".









وبعد تلقي ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»، ضجت مواقع التواصل بصور ولي العهد وهو يتلقى اللقاح، فرحين ومستبشرين وهم يشاهدون قائد رؤيتهم يطمئنهم بأن صحتهم هي من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.









وزراء ومسئولو المملكة بعد ظهور ولي العهد وهو يتلقى اللقاح ظهروا عبر حساباتهم في وسيلة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهم يتلقون اللقاح تباعا، لإيصال رسالة من القلب إلى القلب، بضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.









بدوره، قال رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ: "أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه".









وقالت صحيفة "عكاظ": "وجد العالم نفسه حائرًا أمام سلالات جديدة من فيروس كورونا الجديد «كوفيد -19»، فالفزع من الوباء لم يمهل قلوب الكثيرين من أن يهدأ نبضها قليلًا، حتى بعد الإعلان عن اللقاح، بعد أن اغتالت السلالات الجديدة فرحتها".









انشغال العالم بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا، فتح باب الاستفهام حول مدى خطورة كل من هذه الفايروسات المتحورة، وتأثيرها على المصابين، بعد تأكيد وزير الصحّة البريطاني، مات هانكوك، (الأربعاء) أن السلالة الجديدة المتحورة في جنوب إفريقيا تشكل مصدر قلق كبير لأنها أكثر عدوى، ويبدو أنها تحوّرت أكثر من السلالة الجديدة التي كانت اكتشفت في المملكة المتحدة، معلنًا عن قيود السفر بين البلدين.









ورد وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي، أن السلالة التي ظهرت في بلاده ليست أكثر خطورة عن تلك البريطانية. مؤكدًا أن لا دليل على أن ( 501- في2) أكثر عدوى من السلالة البريطانية، كما اعتبر وزير الصحة البريطاني.









في سياق متصل، أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس (الجمعة)، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة التي وصلت عبر رحلة الخطوط الجوية اللبنانية «ME 202» القادمة من لندن في 21 ديسمبر.









من ناحية أخرى، أفادت الصحيفة، بإصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح اليوم (السبت)، إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج غرب العاصمة الألمانية برلين.









من صحيفة "الرياض"، وافقت روسيا اليوم على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عامًا.









وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الفحوص أثبتت إصابة فرنسي، عاد في الآونة الأخيرة من لندن، بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، وأضافت الوزارة أنه جرى اكتشاف الحالة- وهي الأولى في فرنسا- في مدينة تور.











من جانبها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، قصف شن غارات على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة.









وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على موقع« تويتر»، إنه قام باستهداف موقع لتصنيع الصواريخ وبنية تحتية تحت الأرض ونقطة عسكرية، مشيرًا إلى أن القصف جاء ردًا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء الجمعة.









أخيرًا من الصحيفة، كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن اتصالات إقليمية ودولية مكثفة جرت خلال الساعات الماضية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، لحثهما على «وقف التصعيد الذي يهدد بانهيار الهدنة المبرمة منذ أكتوبر الماضي التي سمحت بعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات».









وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «ضغوطًا أمريكية وأممية بالأساس تستهدف نزع فتيل الأزمة، ووقف الحرب الإعلامية المتبادلة، بهدف تأمين الأجواء لعقد اجتماع حاسم للجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)».









وحث حفتر قواته على الاستعداد لقتال تركيا، ووعد أنه لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن وسلام، وأقدام الجيش التركي تدنس أرض ليبيا الطاهرة، مؤكدًا أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر، سلمًا وطوعًا أو بقوة السلاح».