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تعليم

3 مقترحات لامتحانات الفصل الدراسي الأول على طاولة الأعلى للجامعات اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد خلال الساعات القليلة المقبلة باجتماعه الشهري الذي يعقد بجامعة الفيوم، مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول.


وأضاف المصدر أن الاجتماع سيتناول شكل الامتحانات، والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة حرصا على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر سيسير وفق خطة التعليم الهجين.


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ويجرى الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات خلال الساعات المقبلة بجامعة الفيوم لمناقشة مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول، في ظل تطور جائحة فيروس كورونا وبدء الموجة الثانية له، ويتناول الاجتماع شكل الامتحانات والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة.


ويأتي على رأس المقترحات التي سيناقشها الاجتماع، شكل الامتحانات والتي سيكون مصيرها إما إلكترونية أو بالحضور للجامعة أو المقترح الثالث، وهو الذي استبعدته الوزارة في تصريحاتها على مدار الفترة الماضية باستبدال الامتحانات بأبحاث. 


وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دشنوا هاشتاج توقف الدراسة في مصر، والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.


بينما جاء رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، للطلاب أنه لا نية لاستبدال الامتحانات بأبحاث، مؤكدة: "استعدوا للامتحانات".
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