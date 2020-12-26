دعوات تعليق الدراسة تجتاج مواقع التواصل الاجتماعي.. وطلاب: حياتنا أهم

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم وذلك بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الفترة الأخيرة.

وناشد الطلاب الرئيس بالتدخل وإلغاء الدراسة وجعل الامتحانات أونلاين من المنازل حرصا على صحتهم وصحة أسرهم.



وقال أحد المتابعين "كل واحد فينا عنده في البيت ناس كبيرة في السن وعندهم امراض مزمنة زي سكر وضغط لو احنا شباب ونستحمل طب واهالينا ودلوقتي كورونا حتى الشباب بقت خطيرة عليهم ارجو ان فكرة #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم توصل لوزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.

وحذر أخرون من أن شبح الموت يطارد الطلاب فى انحاء الجمهوريه ،محذرين من أن بقاء الدراسة فى ظل الارقام المرتفعة لاصابات كورونا يشكل قنبلة مؤقوتة تهدد المجتمع المصري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



