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جهاز تحسين الأراضي: قروض من البنك المركزي لتطوير الري وترشيد المياه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي الزراعية، إن تطوير وتحديث الري الحقلي يعد أحد المحاور المهمة لترشيد المياه، معقبا: الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة ترشيد المياه لما هو في صالح المزارع ومصر.

وأضاف "حماد" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة إكسترا نيوز"، أن الجهاز قدم 7 محاور لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، منهم التحول إلى الري الحديث واستنباط بذور قصيرة العمر تتماشى مع كمية المياه القليلة، ومعالجة مياه الصرف العامة لتكون مصدرا جديدا لمياه الري.

وأضاف: أن الفدان الواحد يتكلف نحو 10 آلاف جنيه لمد شبكة الري الحديثة، منوها إلى أن استخدام الري بالتنقيط يساعد في توفير المياه بالإضافة إلى توفير الأسمدة المعدنية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يقدم قرضا متناقصا بقيمة 5% لمدة 3 سنوات لتطوير الري.
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