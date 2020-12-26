الإدارية العليا تحظر العمل السياسى في الجامعات والوظيفة العامة.. خصم للراتب من أستاذ جامعى استخدم عبارات محرضة على الفتنة.. المحكمة: لا نملك تشديد العقوبة

الإدارية العليا تحظر العمل السياسى في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

خصم نصف شهر لمدرس إخوانى كتب عبارات مسيئة وأجبر الطالبات على قراءتها

المحكمة: لا نملك تشديد العقوبة لأن النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم

الطاعن يهدف للفُرقة الاجتماعية بين الطالبات وشق صفوف الوطن الواحد









قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من أستاذ جامعى بالمنصورة "إخوان" على توقيع عقوبة تأديبية موقعة عليه لكتابة عبارات سياسية مسيئة للدولة تدعو إلى التفرقة على سبورة المدرج.







أيدت المحكمة الطعن المقام من "س. ر. م. ع"، المنتمى للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الآلى بالمعهد الفنى الصحى بجيهان بالمنصورة، وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لأنه كتب على السبورة "نحن شعب وأنتم شعب" بالمداد الأحمر لا يتم مسحه، وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته.







صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة.







وكانت المحكمة التأديبية – محكمة أول درجة – أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه، ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بعنه، ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفى.







وقالت المحكمة إن المبدأ السائد في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة هو مبدأ الحياد الوظيفي، أي فصل السياسة عن الإدارة بهدف تحييد الإدارة العامة وتأكيد طابعها التنفيذي وتجريدها من الطابع السياسي، بحسبان أن الوظيفة العامة هى الشريان الحيوي لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض بمستواه في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والموظفون العموميون يشكلون الطاقة الفعالة والقوة المحركة للإدارة في مباشرة مختلف أنشطتها والقيام بواجباتها تحقيقًا للسياسة العامة للدولة؛ ومهما بلغت دقة الجهات الإدارية في إجراء سبل تسيير المرفق العام وتنظيمه وتزويده بالإمكانيات المادية اللازمة، فإن نجاحها يظل يقوم على مدى قدرة العاملين بها على أداء رسالتها والنهوض بمسئوليتها، فالموظف العام عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، لذا وجب إبعاده عن العمل في أتون السياسة والعمل الحزبى تحقيقا لمبدأ تحييد الموظف العام أو ما يعرف بمبدأ الحياد الوظيفي.







وأضافت: "يحكم الوظيفة العامة مبدأ آخر هو مبدأ الولاء الوظيفي لدى الموظف العام، وهو الذى يقتضى حظر الاشتغال بالسياسة للموظف العام، لذا يجب التمييز - في نطاق الجهاز الحكومي- ما بين رجال السياسة ورجال الإدارة، فرجال السياسة يؤثرون ويتأثرون بالأحوال السياسية في الدولة، أما رجال الإدارة فهم منقطعون للخدمة العامة كموظفين دائمين، ويجب أن يبتعدوا عن المتغيرات السياسية، مما يضمن لهم الاستقرار الذي يحقق استمرار العمل الإداري العام واستقراره ومن ثم انتظام المرفق العام".







وأكدت أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن "س. ر. م. ع"، المنتمى للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الآلى بالمعهد الفنى الصحى بجيهان بالمنصورة، لأنه كتب على السبورة "نحن شعب وأنتم شعب---" وكلام آخر ضد الدولة المصرية بالمداد الأحمر لا يتم مسحه وأجبر الطالبات على الوقوف نصف ساعة لقراءتها، ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا ممن سمعت شهادتهن من الطالبات، وهو ما يمثل خروجا من الطاعن عن الإطار المنهجى والتربوى للعملية التعليمية وعن غاياتها بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل المعهد بإجبار الطالبات بالاستعداء على الدولة ونظامها، ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق التعليم وإحداثا للفُرقة الاجتماعية بين الطالبات هادفا تحقيق الخصام وشق صفوف الوطن الواحد في نفوس النشء مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله، وهو ما يستوجب عقابه على نحو ما تضمنه الحكم المطعون فيه مما يتعين رفض طعنه.

