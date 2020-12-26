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برلمان

مطالبا بتغليظ العقوبة.. برلماني يحذر من بيزنس مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
ادمان
ادمان
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فريدة محمد
حذر النائب محمد سلطان، من انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة خلال الفترة الأخيرة، وما ينتج عنها أن نتائج وآثار سلبية على المجتمع، وخاصة وأن بعض هذه المراكز يعمل بها فنيين وعمال غير مختصين بهذا المجال من الأساس، مما يستوجب ضرورة تشديد الرقابة على هذه المراكز وتغليظ عقوبة مسئولي مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وأوضح سلطان، أن هذه المراكز غير المرخصة القائمين عليها يتقاضون آلاف الجنيهات من المرضى بزعم التعافي من تعاطي المواد المخدرة، فى حين انها تعمل بشكل غير قانونى، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعى لوضع اشتراطات خاصة لمراكز علاج الأدمان، حتى تعمل تحت رقابة الوزارة المعنية.

وكشف عضو مجلس النواب، أن مشكلة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة لا يوجد تفتيش عليها، حيث لا يوجد إشراف طبى أو برنامج سليم يحقق الهدف الذى أنشئ من أجله هذا المركز، وأصبحت بيزنس وتجارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب حياة المواطنين، لافتا إلى أن هناك عدد من أصحاب هذه المراكز الخاصة غير المرخصة كانوا مدمنين فى الأساس وبعد تعافيهم فتحوا مراكز لعلاج المدمنين ولكن دون اشتراطات نهائيا، شددًا على أهمية وجود برامج للعلاج داخل تلك المراكز حتى يتم تأهيل الشباب إلى إعادة الاندماج مرة أخرى فى المجتمع حتى يستطيع الإنتاج والعمل ومنعه من أن يكون تربة خصبة للإدمان مرة أخرى.
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