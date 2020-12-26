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تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بجامعة الفيوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بمبنى البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بحضور عدد من  الصحفيين والإعلاميين وذلك اليوم السبت الموافق 2020/12/26.

صرح  الدكتور  أحمد جابر شديد في أن مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية  ويضم فريق من الباحثين المتميزين من الكفاءات العلمية والمتفرغين كليًا لإجراء الأبحاث التطبيقية محليًا ودوليًا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في التعامل مع الأوبئة والحد من انتشارها وتأثيرها على الصحة والاقتصاد وحياة البشر.

وأضاف شديد أن المركز يهدف لتطوير النتائج الطبية وترجمة الأبحاث العلمية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق ونشر المعرفة الصحيحة بين الناس حول الفيروسات والكائنات الدقيقة وأيضًا المراقبة الوبائية ورصد التهديدات المحتمل وقوعها ووضع القواعد الإشرافية للمنظومة الصحية لمكافحة الأوبئة وتفشى الأمراض بجانب إعطاء الأولوية لتوفير أبحاث ذات نتائج طبية تخاطب احتياجات المجتمع الوطني بالإضافة لتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.


استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان بالجامعة ، بكتبه اليوم بجامعة الفيوم .

صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن استقبال الطلاب جاء في إطار الاطمئنان على حسن سير دراستهم بالجامعة، والإجابة على جميع أسئلتهم  واستفساراتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وأضاف شديد أنه تم إعفاء جميع طلاب جمهورية جنوب السودان من الرسوم الدراسية لكلياتهم وكذلك إعفائهم من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وفي نهاية اللقاء قام الطلاب بتسليم الدكتور  أحمد جابر شديد درع شكر وتقدير لجهوده بجامعة الفيوم .


قرّر الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، الأربعاء، تخصيص يوم واحد فقط  للاحتفال بعيد العلم الثالث عشر لتكريم  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة والطالبات، وإلغاء باقي الاحتفالات الخاصة.

وقال رئيس الجامعة في بيان، إنه قد تم مسبقا على مدار شهور التجهيز والتحضير لتلك الاحتفالية لتكون على مدار ثلاثة أيام متتالية وهي 29،28،27 من ديسمبر 2020، ولكن نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وزير التعليم العالي يفتتح مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بجامعة الفيوم
وزير التعليم العالي يفتتح مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بجامعة الفيوم
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