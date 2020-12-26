توقعات بارتفاع أسعار البنزين في الأردن

نقل موقع "المملكة" الأردني توقعات نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، اليوم، بارتفاع أسعار البنزين بنوعيه 3% والديزل 4% خلال الشهر المقبل.





وأفاد الموقع الأردني بأن توقعات "سعيدات" ترجع إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية عالميا الشهر المقبل بعد تجدد الآمال بعودة الحركة للاقتصاد العالمي وبدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد

وبين نقيب أصحاب محطات المحروقات أن معدل الاستهلاك اليومي في الأردن لمادة الجاز وصلت إلى 600 ألف لتر بعد ارتفاع الطلب على مادة الجاز المستخدمة خلال فصل الشتاء.





وذكر الموقع الأردني إن مجموع ما تم استهلاكه من مادة الجاز منذ بداية شهر ديسمبر الحالي وحتى اليوم، وصل إلى نحو 11 مليون لتر، بحسب سعيدات.



