الوحدة الأثرية بمطار القاهرة تضبط ٨٥ عملة أثرية من عصور مختلفة

نجحت الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى بالتعاون مع إدارة جمارك بريد فيديكس في ضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة وثلاثة جعارين صغيرة، وذلك أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.





وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، ان المضبوطات كانت مخبأه داخل جيوب سحرية بطرد مرسل للولايات المتحدة الامريكية عبر البريد، وفور الاشتباه في أثرية القطع تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية، والتي أقرت مجتمع بآثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.



