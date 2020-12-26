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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق: تشغيل خط مواصلات جديد للربط بين المدينة والقاهرة الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تشغيل خط مواصلات جماعى خارجى للربط بين مدينتى الشروق والقاهرة الجديدة، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.

وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، أن الخط يعتبر المسار الثالث ضمن الخطوط الخارجية لمنظومة النقل الجماعى بالمدينة، حيث تضمن الخط الأول (الشروق – العباسية)، والثانى (الشروق –محطة مترو سرايا القبة)، والثالث (الشروق - القاهرة الجديدة)، بجانب خطوط نقل جماعى داخلى تغطى أنحاء المدينة.

وأضاف أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلًا من الدفع النقدى، كما تم إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم في زيادة الدعم المالى اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء  الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلى للعمل خارجيًا، والتى أتاحت للمدينة امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.
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