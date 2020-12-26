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رياضة

بعد تخطي توجو.. اتحاد الكرة يكافئ منتخب مصر بـ 4 ملايين جنيه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
حسام البدرى
حسام البدرى
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يسرى غازى
اعتمدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مبلغ 4 ملايين جنيه مكافأة لمنتخب مصر الأول، بعد تخطي عقبتي توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتغلب منتخب مصر على نظيره التوجولي، منتصف الشهر الماضي بهدف دون رد في الجولة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة.

في سياق آخر استقر مسئولو اتحاد كرة القدم، على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز بعد نهاية الدور الأول.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إلى أجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر إقامتها فى 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الموعد النهائى لمباراة القمة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ولكن تم الاستقرار بشكل كامل على إقامتها بعد نهاية مباريات الدور الأول فى ظل الجدول المزدحم بشكل كبير الخاص بمسابقة الدوري.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.
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