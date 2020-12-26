ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.. تراث مدينة القاهرة فى أدب نجيب محفوظ

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة القاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة ندوة ثقافية ضمن الاحتفالات باليوم العالمى باللغة العربية بعنوان "تراث مدينة القاهرة فى أدب نجيب محفوظ" بمقر المجلس بمشاركة أ. د أحمد عبد الرحيم، ود. محمد حسام الدين أستاذ الآثار والدراسات الإسلامية جامعة عين شمس، ود. ولاء هارون أستاذ اللغة العربية بالكلية البريطانية بالقاهرة، ومدير عام فرع ثقافة القاهرة، ومروة الشريف باحثة فى التراث، أدار الندوة أ. د نورا عبد العظيم باحث فى التاريخ والتراث .

بدأت الندوة بكلمة د. نورا تحدثت فيها عن القاهرة بأنها عاصمة لمصر فى أغلب فترات تاريخها منذ العصر الفاطمي، وقد ظلت مصدر الإشعاع الحضاري والتجديد الثقافى، حيث ولد نجيب محفوظ فى حى الجمالية ثم انتقل إلى عدد من الأحياء المصرية القديمة منها العباسية، الحسين، والغورية مما كان له أثر كبير فى أعماله الأدبية، كما تحدث د. محمد حسام الدين قائلا: إن نجيب محفوظ كان له منهجه الروائي، وأسلوبه، ورؤيته الإنسانية، فقد تأثر تأثيرًا واضحًا بالتراث المصري الأصيل ونجح فى إبراز الحياة المصرية بكل ما فيها من تراث، لذا يمكن القول أن رواياته تعد نافذة على ذلك العصر بكل تفاصيله.

أوضحت مدير فرع ثقافة القاهرة إهتمامه  باللغة العربية، فاللغة هى العلم والمعرفة، وأدب نجيب محفوظ كان له دور كبير فى الارتقاء بها، كما تحدث د. أحمد عبد الرحيم عن روايات أديب نوبل والتى يتضح منها إكتشاف القاهرة، خاصة منطقة الحسين، وتصوير شوارعها، كما أشار إلى ناصية نجيب محفوظ رمزية التلاقى، وتناولت د. ولاء هارون تأثير الأدب فى تعلم الصغار للغة، وذلك عن طريق تحليل القصص سواء كان التحليل باللغة العربية أو العامية المصرية، كما أكدت على أهمية الإسمتاع فهو المهارة الأولى التى يتعلم منها الصغار اللغة، وتطرقت مروة الشريف إلى نشأة الأديب نجيب محفوظ وطفولته، رواياته، واهتمامه باللغة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها