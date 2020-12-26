عائلة مجرمة.. السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لأب ونجليه لاتجارهم في المواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بمعاقبة أب ونجليه لتصنيعهم المواد المخدرة والاتجار بها، بالسجن 10 سنوات لكل منهم، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع لكونه حدثًا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام كل من "سليمان س" مقيم بساتين بركات دائرة المركز وأبنائه " ي" 23 سنة طالب و" ع" 21 سنة سائق، و" ع " 17 سنة طالب، بتكوين تشكيل عصابى للاتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وعلي الفور تم شن حملة مكبرة من مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مباحث بلبيس، وبمداهمة مسكن المتهمين ضبط بحوزة المتهم الثانى 10 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وضبط بحوزة المتهم الرابع 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وضبط بحوزة المتهم الثالث 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وبالانتقال لمنزلهم لاستكمال التفتيش عثر على كيس بداخله 20 قطعة كبيرة لمخدر الحشيش وعثر بغرفة المتهم الأول على كيس بداخله 20 قطعة من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وبلغ إجمالي المواد المضبوطة 7 كليو من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار ويتزعمهم المتهم الأول الهارب، كم ضبط دراجتين بخاريتين يتم استخدامهم فى توزيع المواد المخدرة.

تمت إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 15037 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020 والتي أصدرت حكمها المتقدم.