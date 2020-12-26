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أخبار العالم

إسرائيل تسجل 68 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
إسرائيل تسجل 68 إصابة
إسرائيل تسجل 68 إصابة بسلالة كورونا الجديدة
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم، السبت، بأن إسرائيل سجلت 68 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروفة بـ "الطفرة البريطانية".


وأكدت القناة "13" العبرية، أن مستشفى "أساف هروفيه" أعلن عن تسجيل 49 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا"، بينما سجلت 19 إصابة أخرى في مختبر جنوب فلسطين.


ونقلت عن وزارة الصحة الإسرائيلية تقديرها، قولها إن السلالة الجديدة تزيد بأضعاف قدرة الفيروس على الانتشار، مطالبة المختبرات بتغيير شرائح الفحص بشكل معين لاكتشاف الطفرة للعثور على إصابات جديدة.


وكانت إسرائيل قررت إغلاقا تاما لمدة 3 أسابيع يبدأ من يوم غد، الأحد، الساعة الخامسة مساء.
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