استفتاء cnn لـ أفضل لاعب عربي.. الدوسري في الصدارة والشناوي يتقدم على محمد صلاح

تقدم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي في الاستفتاء الجاري لصحيفة cnn الصادرة باللغة العربية لاختيار أفضل لاعب عربي للموسم الماضي على مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاء في صدارة الاستفتاء التى تقدمه الصحيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، سالم الدوسري نجم الكرة السعودية ولاعب فريق الهلال بنسبة 41.5%.

وفي المرتبة الثانية محمد الشناوي بنسبة 32.3% وفي المرتبة الثالثة المغربي عبدالرازق حمد لله لاعب فريق النصر السعودي بنسبة 20.6 % وأخيرا محمد صلاح لاعب ليفربول بنسبة 5.5 %.

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