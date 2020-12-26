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محافظات

الكشف الطبي على 1468 مريضا مجانا في قافلة علاجية بقرية العلاقمة بـ ههيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة، تم إطلاق القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية العلاقمة التابعة لمركز ومدينة ههيا، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٤٦٨ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٢ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

كما قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات شمال محافظة الشرقية، حيث تم المرور علي مستشفي تلراك المركزي، والصوفية المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، بحضور مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وممثلي المجتمع المدني بقرية تلراك والصوفية مركز أولاد صقر، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وشدد علي ضرورة الإلتزام بخطوط السير وفصل مرضي الأمراض التنفسية عن باقي التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوي، مشددًا علي إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية

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