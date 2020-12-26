شعبة المنظفات: توافر المطهرات.. وزيادة 20% فى حجم المبيعات مع بدء الموجه الثانية

قال فكرى عبدالشافى، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن الطلب على منظفات والمطهرات خلال الموجه الثانية لفيرس كورونا شهد إقبالا كبيرا فى المحالات التجارية، نظرا لتخوف المستهلكين من انتشار الفيروس.

أشار عبدالشافى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد" إلى توافر كميات من المنظفات و المطهرات تلبى احتياجات المستهلكين ، وكل شركة لديها ما يكفى من مستلزمات الإنتاج لتصنيع المنظفات، وتلبية الطلب المتزايد.

وتابع : ” أن الأسعار مازالت مستقرة، وسترتفع بنسبة بسيطة مع زيادة الطلب “.

وقال ان الطلب على المنظفات ارتفع بنسبه 20 % خلال الأيام القليلة الماضية، على عكس المتعارف عليه خلال فصل الشتاء.

أوضح أن ارتفاع الطلب على المنظفات خلال الفترة الحالية سببه بداية الموجة الثانيه من فيروس كورونا” وما تبع ذلك من تشديد الإجراءات الاحترازية .

ونوة الى إن منتجات المطهرات و جيل تعقيم الأيدى أصبحت متوفرة فى الأسواق خاصة منتجات الشركات الكبرى خلال الفترة الأخيرة؛ على عكس ما حدث خلال الموجه الاولى من فيروس بالشهور الأولى من العام الحالى.