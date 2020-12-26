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حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأخرى نقل أمام الوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز ناصر شمال غرب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم حماده خميس محمد 34 سنة، وناصر شعبان عبدالتواب 55 سنة، ومحمد علي محمد 30 سنة، حجاج عبدالتواب روبي 32 سنة، ومحمود شعبان سيد 32 سنة،  وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمود محمود عبد الصمد 28 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وحسن جميل حسن 35 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسري وجميعهم مقيمون الفيوم وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

ووجه الدكتور صلاح عمر جوده مدير مستشفى بنى سويف التخصصى الأطباء بتقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

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