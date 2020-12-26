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برلمان

خلال جولاته الميدانية.. برلمانية: الرئيس السيسي يضرب أروع الأمثلة فى المواقف الإنسانية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أشادت النائبة صبورة السيد ، عضو مجلس النواب، بتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  أثناء جولته أمس الجمعة في منطقة صلاح الدين بمصر الجديدة؛  استجابة للمارة من المواطنين ليبادلهم التحية ويحرص علي التأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة حرصًا علي سلامتهم.

وقالت "د. صبورة"، خلال البيان الصادر له، إنها ليست السابقة الأولى الذي يحرص فيها الرئيس على الاستماع لشكاوي المواطنين،  حيث انه يضرب أروع الأمثلة فى المواقف الإنسانية، حتى أنه دائمًا ما يتحدث إلى الشعب بقوله: " انا مش رئيس.. أنا إنسان وواحد منكم". 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح  السيسى اختار منذ البداية الانحياز للإنسانية فى كل مواقفه وقراراته، حتى أنه فى افتتاح المشروعات القومية، أو فى جولاته المفاجئة، يحرص دائما للاستماع إلى شكاوي المواطنين، حرصا منه لتخفيف العبء عن كاهلهم. 

وثمنت صبورة السيد، تشديدات الرئيس على ارتداء الكمامات، في ظل تفشي الموجه الثانية لفيروس كورونا والسلالة الجديدة الفيروس، تجنبا لارتفاع حالات الإصابات، مما ينتج عنه تهديد الحال الاقتصادي في مصر.
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