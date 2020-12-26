وزيرة الصناعة تبحث مع افريكسيم بنك مبادراته لتعزيز العلاقات التجارية الأفريقية

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع الدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، استعرضا خلاله مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، ودور البنك فى دعم الاقتصاديات الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على تنمية برامج التعاون والمشروعات المشتركة والشراكات مع البنك على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال، خاصةً أن البنك يعد إحدى المؤسسات التمويلية الرئيسية بالقارة الأفريقية، مشيرةً إلى أهمية تضافر جهود دول القارة الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادى القارى ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.









وقالت "جامع" إن اللقاء تناول مبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالقارة الأفريقية التي تضمنت تنظيم المعرض الأفريقي للتجارة البينية فى دورته الثانية، والمقرر إقامته بالعاصمة الرواندية كيجالى خلال شهر سبتمبر 2021 الذي تسعى مصر ممثلةً في عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص إلى المشاركة الناجحة فيه بما يضمن الترويج لجميع المبادرات المصرية وعرض الوجه الحضاري الحديث لمصر للزائرين الأفارقة تعزيزًا لدور مصر الريادي في القارة.









وأضافت أن البنك يسعى لنشر التوعية بشأن مبادراته وتقييم استفادة القطاع الخاص المصري من مبادرات ومنصات البنك، وأهمها مبادرة إنشاء سلاسل الإمداد عبر القارة للسيارات.









وأوضحت الوزيرة أن الوزارة اقترحت على البنك توفير برامج تدريبية للكوادر الأفريقية بهدف تكوين روابط تجمع المسئولين الحكوميين بممثلي القطاع الخاص الأفريقي والاستفادة من الدور الإيجابي الذي يمكنهم القيام به بصفتهم سفراء للدور المصري والصناعة المصرية بالقارة.









وأشارت إلى أن الجانبين بحثا مبادرة البنك لإنشاء شركات تصدير أفريقية في ضوء العمل الميداني الذي قام به البنك في عدد من الدول الأفريقية من بينها مصر من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.









من جانبه، أكد الدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، حرص البنك على مساندة الشركات المصرية من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا ومساعدتها فى تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها في القارة الأفريقية.









وأشار إلى أن البنك يعمل حاليًا على الإعداد لمبادرة إنشاء الوكالة الأفريقية لترويج التجارة والاستثمار بهدف وضع نظام أفريقي منسق لترويج التجارة والاستثمار ووضع استراتيجيات استثمار والدفع بسلاسل إمداد أفريقية وتوفير خدمات بناء قدرات وكالات ترويج الاستثمار وتغيير نظرة المستثمرين عن أفريقيا على أنها موقع استثماري هام واستخدام المنصات التكنولوجية.