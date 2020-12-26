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حوادث

ارتكبت مخالفات مالية وإدارية.. ضبط موظفة ببنك استغلت وظيفتها في التربح غير المشروع

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها  لمكافحة جرائم الإختلاس والتربح من أعمال الوظيفة .

تبلغ للإدارة إخطارا بقيام موظفة بأحد البنوك بالتربح من أعمال وظيفتها دون وجه حق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المذكورة بإستغلال موقعها الوظيفى وطبيعة عملها بالإدارة الطبية بالبنك والمسئولة عن تحرير إستمارات صرف الأدوية لمستحقى العلاج من العاملين بالبنك جهة عملها وإرتكابها العديد من المخالفات المالية والإدارية التى أضرت بأموال جهة عملها عن طريق )تكرار صرف ذات الأدوية لنفس المستفيد دون وجه حق - إضافة بعض أصناف المكملات الغذائية والأدوية لبعض المرضى دون وجود تقرير طبى بذلك - تجميع إستمارات صرف الأدوية من موظفى البنك وصرفها من الصيدلية المتعاقد معها البنك على أن تتولى بنفسها توزيعها على موظفى البنك بالمخالفة للوائح الداخلية بالبنك جهة عملها - تحرير إستمارات صرف أدوية لبعض العاملين دون علمهم بذلك وصرفها والإستيلاء على قيمتها لنفسها).

وأضافت التحريات قيام المتحرى عنها بالتربح من أعمال وظيفتها والحصول على مبالغ مالية من مالك صيدلية متعاقدة مع البنك بإعتباره نسبة مئوية من فواتير المطالبات الواردة للبنك جهة عملها نظير قيام المتحرى عنها بتحويل أغلب إستمارات صرف الأدوية لتلك الصيدلية دون باقى الصيدليات المتعاقد معها البنك جهة عملها .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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