اليوم .. البرلمان يستقبل النواب المنتخبين على المقاعد الفردية

يستقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، النواب المنتخبين على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام باجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا"، حيث يستقبل اليوم نواب (5) محافظات هي:القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح وعددهم 90 نائبا.





ويستقبل يوم الاثنين 28 ديسمبر نواب (10) محافظات هي :بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي 108 نواب.





كما يستقبل يوم الثلاثاء 29 ديسمبر نواب (12) محافظة هي : الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء باجمالي 86 نائبا.





ودعت الامانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي النواب للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية.