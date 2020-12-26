طفرة في الإنشاءات.. أحمد شديد يكشف عن الافتتاحات التي ستشهدها جامعة الفيوم اليوم

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن اليوم يتم افتتاح عدد كبير من المنشآت في جامعة الفيوم، التي تؤكد بشكل دائم على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالتعليم ووضعه في أولويات الدولة المصرية.





وأضاف أحمد شديد، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم يتم عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، يكون بمثابة اجتماع هام جدا على المستوى التعليمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موضحا أنه على هامش هذا الاجتماع شوف يتم العديد من المشروعات، الذى بغلت تكلفتها ملايين الجنيهات، حتي إنه يتم افتتاح معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية، الذى يعتبر من أحد المعاهد الفريدة على مستوى الجامعات المصرية، الذى يهتم بدراسات استراتيجية بأبحاث خاصة بالعلاقات بين مصر ودول حوض النيل.





وأشار إلى أن يتم أيضا افتتاح أحدث مبنى للحاسبات، المعلومات، الذكاء الاصطناعي ومجموعة مميزة جدا من البرامج الجديدة، مضيفا أنه يتم افتتاح مقر لمركز بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بالتعاون بين جامعة الفيوم وجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، مكملا أن سوف يتم افتتاح مبنى يكون من المباني الفريدة على مستوى الجامعات المصرية، فيكون مبنى خاص بالمدرجات المركزية، حيث أنه يضم 8 مدرجات كاملة مجهزة على أعلى مستوى، إضافة لوجود 5 مدرجات للندوات، المناقشات والمناقشات.





وأكد أن يتم افتتاح مبنى كامل يكون مركز للعلاج الطبيعي، التأهيل الحركي ،الكيسات الفيسيولوجية، الأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي والتأهيل.





وأوضح أن يتم مناقشة العديد من الموضوعات في تلك الاجتماع، فيكون على رأس الموضوعات هو تجهيز واستعداد الجامعات لإجراء وآلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، وخاصة في ظل جائحة كورونا.



