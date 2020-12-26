بسبب عدم تطبيق القانون.. اعتصام أهالي الطلاب في لبنان

عقدت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعا ناقشت خلاله "الأزمة الحادة التي يعاني منها الطلاب في الجامعات الأجنبية بسبب عدم تطبيق القانون 193 من قبل المصارف بعد انقضاء الفصل الاول من العام الجامعي، وبالتالي ضياع مستقبلهم وأملهم في متابعة تعليمهم.





واكدت لجنة الأهالي اللبنانية فى بيان لها أنه رغم المعاناة لم يحصدوا حتى نهاية العام 2020 سوى الوعود الفارغة والمماطلة والتسويف من المصارف وغياب تام وإهمال وتلكؤ وتهرب الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه أبنائهم.







