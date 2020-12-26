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أخبار العالم

يحملون الفكر المتطرف.. القبض على 3 أشخاص في الكويت بحوزتهم أسلحة وذخائر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:15 م
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف.


وقال البيان الصادر عن الداخلية الكويتية إنه تم ضبط شخصين من الأحداث أعمارهما 15 سنة و16 سنة وشخص آخر بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.


وأضاف أنه بناءً على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وبعد البحث والتحري عن الخارجين عن القانون تم ضبط أحد المتهمين، والذي أقر أنه تم التعارف على شخص من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وحصل بينهم مناقشات وحوارات تبين أنهما يحملون نفس الفكر المتطرف.


وتابع البيان: "بعد عمل المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخصين آخرين أحدهما حدث يحملان نفس الفكر المتطرف، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم تفتيش منزلهما وتم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير".


وذكر أنه تم إحاله المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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