آراء الفقهاء في صلاة السنة والخطيب على المنبر يوم الجمعة

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر ؟.
وأجابت لجنة الفتوى على السؤال، بأن الأحناف والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها، أما الشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين.
هل حضور الخطبة شرط لصحة الصلاة
ورد إلى دار الافتاء سؤال يقول صاحبه:" هل حضور خطبة الجمعة واجب على المصلي "؟.
رد الدكتور مجدي عاشور، أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إن حضور خطبة الجمعة واجب على كل مصل، حيث إن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في الصحيحين أنه قال ﷺ: "الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشًا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة".
وأضاف "عاشور"، أن الملائكة يكتبون أسماء الحاضرين إلى الصلاة، منوها بأن خطبة الجمعة هي ذكر لله، والخطبة تعادل ركعتين من صلاة الظهر.