ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

آراء الفقهاء في صلاة السنة والخطيب على المنبر يوم الجمعة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:15 م
آراء الفقهاء في صلاة
آراء الفقهاء في صلاة السنة والخطيب على المنبر يوم الجمعة
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر ؟.

وأجابت لجنة الفتوى على السؤال، بأن الأحناف والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها، أما الشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين.

هل حضور الخطبة شرط لصحة الصلاة
ورد إلى دار الافتاء سؤال يقول صاحبه:" هل حضور خطبة الجمعة واجب على المصلي "؟.

رد الدكتور مجدي عاشور، أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إن حضور خطبة الجمعة واجب على كل مصل، حيث إن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في الصحيحين أنه قال ﷺ: "الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشًا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة".

وأضاف "عاشور"، أن الملائكة يكتبون أسماء الحاضرين إلى الصلاة، منوها بأن خطبة الجمعة هي ذكر لله، والخطبة تعادل ركعتين من صلاة الظهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم ترك العمل والذهاب للصلاة.. الإفتاء تجيب

الأوقاف: مفهوم العرض والشرف موضوع خطبة الجمعة .. اليوم

هل حضور خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة .. دار الإفتاء تجيب

حكم النوم أثناء خطبة الجمعة .. هل ينقص ثواب الصلاة؟

حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: لعبة الطاولة حرام في هذه الحالة.. وأمين الفتوى يجيب "هل هناك مواعيد محددة لقراءة سورة الكهف"

ترشيحاتنا

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

دعاء التحصين من فيروس كورونا

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي