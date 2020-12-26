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برلمان

لماذا حجزت مصر 30 مليون جرعة من لقاح كورونا؟ برلماني يجيب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:32 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أحمد أيمن
أشاد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والتى أكد فيها حجز 30 مليون جرعة من لقاح استرازينكا في حال إنتاجه وإثبات فاعليته، وذلك بخلاف 20 مليون جرعة أخرى.


وقال أحمد حلمى الشريف إن ذلك دليل قاطع على الاهتمام الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة فيروس كورونا، وتوفير هذا اللقاح للمواطنين من أجل الحفاظ على صحة المصريين.


وثمن الشريف، فى بيان أصدره اليوم، السبت، تأكيد الدكتور محمد معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، وأن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل.


وطالب النائب، بالإسراع فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل حتى يتم إحداث تطوير وتحديث شامل للمنظومة الصحية المصرية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظات صعيد مصر بصفة خاصة.


ووجه في نهاية بيانه، التحية القلبية لأبطال وبواسل جيش مصر الأبيض فى مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا، مطالبا بجميع المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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