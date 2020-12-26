ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تطوير القاهرة التاريخية مشروع عملاق وإنجاز جديد للرئيس السيسي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
يوسف سامح
أشاد النائب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس السيسي تطوير القاهرة التاريخية، موضحا أنه مشروع عملاق ينسب للرئيس السيسي وإنجازاته المتواصلة على أرض مصر، كما أنه يجدد تاريخ مصر وحضارتها ويبرز أصالتها للعالم.

وأشار كمال إلى البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع وعرض الخطط المقترحة على رئيس الجمهورية والذي كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع، مشددا على توجيهات رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي  لمحافظ القاهرة، بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيًا بوحدة بديلة أو ماليًا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، ومثلما حدث من قبل وبنجاح كبير في تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة تل العقارب والتي تحولت إلى روضة السيدة.

واضاف كمال أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخي للمنطقة، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات، والعمل على إحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، إنه مشروع عملاق بمعنى الكلمة ويجذب أنظار العالم، وهناك ثقة تامة في الهيئة الهندسية للجيش المصري العظيم في أن ينفذه على أكمل وجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية.. 32 كم2 تستعد لأكبر عملية تطوير في مصر.. واستشاري المشروع: إحياء واستعادة دور القاهرة كمدينة حية للتراث والثقافة والترويح

صندوق تطوير العشوائيات: نستهدف إعادة جمال العمران الفاطمي والإسلامي في القاهرة التاريخية

رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لتطوير القاهرة التاريخية

السيسي يكلف الحكومة ببدء تطوير القاهرة التاريخية.. مدبولي: تعويض الشاغلين من خلال 3 اختيارات.. الهيئة الهندسية: إعادة تنظيم حركة سير المركبات.. محور جديد من الشمال إلى الجنوب.. وإقامة فنادق تراثية

الإسكان: خطة تطوير القاهرة الخديوية بدأت بالتحرير وتشمل 4 مواقع أخرى

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال ساعات

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي