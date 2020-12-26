برلماني: تطوير القاهرة التاريخية مشروع عملاق وإنجاز جديد للرئيس السيسي

أشاد النائب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس السيسي تطوير القاهرة التاريخية، موضحا أنه مشروع عملاق ينسب للرئيس السيسي وإنجازاته المتواصلة على أرض مصر، كما أنه يجدد تاريخ مصر وحضارتها ويبرز أصالتها للعالم.





وأشار كمال إلى البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع وعرض الخطط المقترحة على رئيس الجمهورية والذي كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع، مشددا على توجيهات رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي لمحافظ القاهرة، بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيًا بوحدة بديلة أو ماليًا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، ومثلما حدث من قبل وبنجاح كبير في تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة تل العقارب والتي تحولت إلى روضة السيدة.





واضاف كمال أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخي للمنطقة، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات، والعمل على إحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس.





وشدد عضو مجلس الشيوخ، إنه مشروع عملاق بمعنى الكلمة ويجذب أنظار العالم، وهناك ثقة تامة في الهيئة الهندسية للجيش المصري العظيم في أن ينفذه على أكمل وجه.