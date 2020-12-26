دعاء السبت الأخير في عام 2020.. وهذه أفضل الأدعية المستجابة

دعاء السبت الأخير في عام 2020، نقترب على نهاية العام الحالي 2020 ومر الكثير منا بظروف صعبة على المستوى الشخصي والمجتمعي، ويحرص الجميع على التضرع إلى الله بالدعاء أن يرفع الله عنا الوباء والبلاء ويكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، في نهاية العام 2020.
ونبرز في هذا التقرير نبرز فضل الدعاء غي الشدة والرخاء، وما أحوجنا أن نتضرع بالدعاء إلى الله أن يزيل عنا وباء فيروس كورونا ومن هذه الأدعية:
دعاء نهاية السنة
اللهم لا تجعل هذه السنة ترحل إلا ونحن ساجدون لك من عظم ما رزقتنا به.
اللهم جمع شملنا وأصلح أحوالنا واحقن دماءنا وردنا إليك ردا جميلا
اللهم اجعل نهاية هذه السنة فرحة لنا ولمن نحن وبارك لنا في أولادنا وأهلنا واغفر لمن مات منا يارب العالمين.
اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا على عقب وتائه في المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين
دعاء الصباح والمساء.. من يحافظ عليه يحصن نفسه من كل سوء وينال خيرًا كثيرًا
اللهم جمع شملنا وأصلح أحوالنا واحقن دماءنا وردنا إليك ردا جميلا
اللهم اجعل نهاية هذه السنة فرحة لنا ولمن نحن وبارك لنا في أولادنا وأهلنا واغفر لمن مات منا يارب العالمين.
اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا على عقب وتائه في المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين
دعاء الصباح والمساء.. من يحافظ عليه يحصن نفسه من كل سوء وينال خيرًا كثيرًا
دعاء السبت الأخير في عام 2020
اللهم اجعل نهاية هذه السنة خير واكتب لنا ايام اجمل في السنة القادمة اللهم اجعل نهاية هذه السنة خيرًا لنا ولمن نحب.
يارب في نهاية السنة دي مشي حالنا وارزقنا اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.
اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين ياشفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل السنة القادمة سنة خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.
يارب في نهاية السنة دي مشي حالنا وارزقنا اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.
اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين ياشفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل السنة القادمة سنة خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.
اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا علي عقب وتائه فِ المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران
فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران
فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين
دعاء للميت في نهاية العام
اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.
اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.
اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.
للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى
اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.
اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.
للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى
دعاء نهاية العام لرفع الوباء