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ديني

دعاء السبت الأخير في عام 2020.. وهذه أفضل الأدعية المستجابة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:52 م
دعاء السبت الأخير
دعاء السبت الأخير في عام 2020.. هذه أفضل الأدعية المستجابة
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محمد شحتة

دعاء السبت الأخير في عام 2020، نقترب على نهاية العام الحالي 2020 ومر الكثير منا بظروف صعبة على المستوى الشخصي والمجتمعي، ويحرص الجميع على التضرع إلى الله بالدعاء أن يرفع الله عنا الوباء والبلاء ويكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، في نهاية العام 2020.


ونبرز في هذا التقرير نبرز فضل الدعاء غي الشدة والرخاء، وما أحوجنا أن نتضرع بالدعاء إلى الله أن يزيل عنا وباء فيروس كورونا ومن هذه الأدعية: 


دعاء نهاية السنة

اللهم لا تجعل هذه السنة ترحل إلا ونحن ساجدون لك من عظم ما رزقتنا به.
اللهم جمع شملنا وأصلح أحوالنا واحقن دماءنا وردنا إليك ردا جميلا
اللهم اجعل نهاية هذه السنة فرحة لنا ولمن نحن وبارك لنا في أولادنا وأهلنا واغفر لمن مات منا يارب العالمين.
اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا على عقب وتائه في المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين
دعاء الصباح والمساء.. من يحافظ عليه يحصن نفسه من كل سوء وينال خيرًا كثيرًا

دعاء السبت الأخير في عام 2020
اللهم اجعل نهاية هذه السنة خير واكتب لنا ايام اجمل في السنة القادمة اللهم اجعل نهاية هذه السنة خيرًا لنا ولمن نحب.
يارب في نهاية السنة دي مشي حالنا وارزقنا اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.
اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين ياشفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل السنة القادمة سنة خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.
اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا علي عقب وتائه فِ المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.
اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي
اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران
فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين


دعاء للميت في نهاية العام
اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.
اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.
اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.
للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى 

دعاء نهاية العام لرفع الوباء
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا،  وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».
«اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».
«اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين».

دعاء فك الكرب
(ما قال عبدٌ قطُّ إذا أصابه هَمٌّ أو حُزْنٌ: اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي، إلَّا أذهَب اللهُ همَّه وأبدَله مكانَ حُزْنِه فرَحًا).

(اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ).

رُوي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه- أنه قال: (يا رسولَ اللهِ، إني أُكثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتي؟ فقال: ما شئتَ، قلت: الربعَ؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ: النصفَ؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلت: فالثُّلُثَيْنِ؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ: أجعلُ لك صلاتي كلَّها؟ قال: إذًا تُكْفَى همَّك، ويُكَفَّرُ لك ذنبَك).

(اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا).

(اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.)

رُوي عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-، كانَ يَتَعَوَّذُ مِن سُوءِ القَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الأعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ البَلَاءِ).
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